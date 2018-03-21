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Лондон изменил позицию по «российской угрозе»
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Лондон изменил позицию по «российской угрозе» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Лондон не хочет новой холодной войны и не считает, что Россия представляет собой угрозу существования Великобритании, заявил глава британского МИД Борис Джонсон, выступая в международном комитете палаты общин.
«Я хочу четко сказать: мы не хотим вовлекаться в новую "холодной войны", это было довольно-таки печальное время… Я вырос, искренне волнуясь, что нашу страну уничтожат с помощью ядерного удара. Я не думаю, что мы стоим перед угрозой существованию, но тем не менее, это угроза», — цитирует Джонсона РИА Новости.
По его словам, Россию испытывает реваншистские настроения из-за потери влияния в мире после распада СССР. А внешняя политика России, в том числе операция в Сирии, это попытка «заставить относиться к себе серьезно».
«Я считаю, речь идет о реваншистском горьком ощущении от того, как закончилась "холодная война", от того, что случилось с Советским Союзом. Ощущении, что теперь влияние России существенно уменьшилось, что Москва контролирует гораздо меньше доминионов… Поэтому мы и видим эти провокации", — заявил глава британской дипломатии.
В качестве примера провокациям Джонсон привел кибервойну и «вмешательство» России в выборы на Западе.
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