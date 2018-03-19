Ещё
Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с победой на выборах 

Российская Газета 19 марта 2018
Фото: Российская Газета
Президент России и премьер-министр Японии провели телефонный разговор. О подробностях сообщил японский МИД. Факт разговора подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с переизбранием. Лидеры подтвердили решимость продолжить развитие отношений между двумя странами.
Путин и Абэ обсудили вопросы мирного договора, а также усилия по реализации совместной экономической деятельности на четырех Курильских островах и гуманитарные меры для бывших японских жителей островов.
Лидеры подтвердили намерение тесно сотрудничать для денуклеаризации КНДР на фоне подготовки к саммитам между Южной Кореей и КНДР, а также КНДР и США, говорится в сообщении японского МИД.
Лидеры также обменялись мнениями по произошедшему в Великобритании инциденту с бывшим сотрудником ГРУ, отметили в МИД Японии. Премьер-министр Японии, в частности, сказал, что важно сейчас установить конкретные факты этого дела.
Российская Газета: последние новости
Матвиенко: Москва сможет "поставить на место" Лондон Депутаты поменяли график работы В ООН сожалеют из-за недопуска россиян на выборы 18 марта на Украине
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» испугался за свои активы на Украине145
В центре Москвы обрушилось здание34
Черноморский флот бессилен против ВМС США586
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы21
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня7
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение