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Лондон не хочет новой «холодной войны», заявил Джонсон
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Лондон не хочет новой «холодной войны», заявил Джонсон 

РИА Новости 26 минут назад
РИА НОВОСТИ. ДЖОНСОН: ЛОНДОН НЕ ХОЧЕТ НОВОЙ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» И НЕ ДУМАЕТ, ЧТО РФ — УГРОЗА СУЩЕСТВОВАНИЮ БРИТАНИИ
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