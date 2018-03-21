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Джонсон связал нападение на Скрипалей с выборами в России
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Джонсон связал нападение на Скрипалей с выборами в России 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь связано с президентскими выборами в России, передает Reuters.
"Время (отравления Скрипалей в Солсбери) вероятно близко связано с выборами (президента) в России", — сказал Джонсон.
Глава британского МИДа счел, что многим «недемократическим» режимам выгодно сместить фокус внимания населения на внешнего врага, когда в государстве проходят выборы.
Ранее Джонсон рассказывал о совместных с НАТО мерах против России.
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