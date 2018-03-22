MI6 опасается разоблачения своих разведчиков в России, пишут СМИ

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Согласно информации издания, разведчики королевства опасаются, что разоблачение сотрудников Секретной разведывательной службы (MI6) может начаться среди 23 работавших в России британских дипломатов, которых выдворяют из Москвы в качестве ответной меры на действия Лондона.

Издание отмечает, что разоблачение нарушило бы «стандартный протокол» по защите шпионов стран-оппонентов в связи с тем, что раскрытие персональной информации может подвергнуть их опасности, например, террористической атаке. Как утверждается, за разоблачение разведчиков выступают некоторые представители российского правительства , возмущенные «агрессивными и провокационными заявлениями британских министров» в отношении обвинений в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ.

По данным газеты, «угрозы» раскрыть личности британских разведчиков представители британских властей назвали «неправомерными и безответственными».

"Они (российское правительство) знают, что мы не сделали публичными имена тех работающих под дипломатическими статусами, кого мы выдворили из этой страны. Этот список был аккуратно проверен, и мы намерены сохранять каналы коммуникации", — цитирует газета источники.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Подробнее о нервно-паралитическом веществе под кодовым названием «Новичок» читайте в справке РИА Новости >>