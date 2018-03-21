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МИД России сравнил нападение на Скрипалей со смертью Березовского
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МИД России сравнил нападение на Скрипалей со смертью Березовского 

Rambler News Service 59 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в ходе брифинга в Москве сравнил нападение на Сергея и Юлию Скрипалей в английском Солсбери с гибелью Бориса Березовского.
«Двое российских граждан пострадали на территории Великобритании, и у нас есть большие сомнения, что кто-то за это ответит. И не первый это случай, проводя аналогии мы можем вспомнить про Бориса Березовского, который попросил президента Путина, чтобы тот дал ему возможность вернуться на родину. И вот так случайно вдруг Борис Березовский покончил самоубийством в Лондоне, вот случайно, ну произошло так, понимаете? Вот какие случайности у наших британских коллег постоянно происходят. Это не единичный случай, это уже такая тенденция», — сказал Ермаков в рамках встречи с представителями иностранных посольств.
4 марта осужденный в России за госимзену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в английском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что «с высокой вероятностью» ответственность за этот инцидент несут российские власти.
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