МИД России сравнил нападение на Скрипалей со смертью Березовского 

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в ходе брифинга в Москве сравнил нападение на Сергея и Юлию Скрипалей в английском Солсбери с гибелью Бориса Березовского.
«Двое российских граждан пострадали на территории Великобритании, и у нас есть большие сомнения, что кто-то за это ответит. И не первый это случай, проводя аналогии мы можем вспомнить про Бориса Березовского, который попросил президента Путина, чтобы тот дал ему возможность вернуться на родину. И вот так случайно вдруг Борис Березовский покончил самоубийством в Лондоне, вот случайно, ну произошло так, понимаете? Вот какие случайности у наших британских коллег постоянно происходят. Это не единичный случай, это уже такая тенденция», — сказал Ермаков в рамках встречи с представителями иностранных посольств.
4 марта осужденный в России за госимзену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в английском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что «с высокой вероятностью» ответственность за этот инцидент несут российские власти.