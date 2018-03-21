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Ни одна из версий Британии по делу Скрипаля не выдерживает критики — МИД РФ
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Ни одна из версий Британии по делу Скрипаля не выдерживает критики — МИД РФ 

Федеральное агентство новостей 2 часа назад
Москва, 21 марта. В МИД РФ раскритиковали версии Великобритании по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявив, что ни одна из них не выдерживает никакой критики.
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