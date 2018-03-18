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Россияне голосуют за границей
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Россияне голосуют за границей 

ИА Север-Пресс 18 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Почти два миллиона живущих за границей россиян смогут проголосовать на 400 участках в 145 странах. Это около двух процентов от списочной численности избирателей РФ.
Как сообщил «Российской газет» член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев, ни один россиянин, который желает проголосовать на выборах главы государства, находясь за рубежом, не будет ограничен в такого рода возможности. На консульском учете за рубежом состоит 1875 тысяч 408 человек, а также находятся от 300 до 500 тысяч туристов.
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