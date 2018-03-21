Ещё
РФ заподозрила Мирзаянова в пособничестве терроризму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия заподозрила советского химика в пособничестве терроризму из-за «Новичка» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Hussein al Waaile / Reuters
Нервно-паралитическое вещество системы «Новичок», которым, предположительно, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, можно создать на специальном оборудовании по опубликованной советским химиком Вилом Мирзаяновым формуле. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов, передает в среду, 21 марта, «Интерфакс».
Подробное описание процесса синтеза вещества было опубликовано в 2008 году в книге «Государственные секреты: хроники инсайдера» Мирзаянова, считающегося одним из разработчиков яда, отметил Кириллов на брифинге в МИД России для иностранных диппредставителей. По его словам, с этой формулой, университетским образованием, необходимым оборудованием и компонентами можно «без особого труда получить сильно действующее боевое отравляющее вещество».
Начальник войск РХБЗ указал, что Москва «рассматривает факт открытой публикации формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму». Он также призвал задавать все вопросы о существовании «Новичка» работающему на правительство США Мирзаянову, поскольку «Россия не имеет к этому никакого отношения».
Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
Кириллов добавил, что с 1970-х в Западной Европе проводились программы по разработке отравляющих веществ, а один из лидеров в этой области — Великобритания. Лондон «под предлогом развития эффективных контрмер против химического и биологического оружия продолжает проводить эксперименты», а один из наиболее значимых объектов в этой сфере — лаборатория в Порт-Дауне, в нескольких километрах от города Солсбери, заявил он.
Отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как в британском Солсбери были отравлены бывший шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.
По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.
МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. Такое решение последовало после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него194
Назван возможный преемник Лаврова79
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором240
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ15
В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова17
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение