Россия заподозрила советского химика в пособничестве терроризму из-за «Новичка»

Подробное описание процесса синтеза вещества было опубликовано в 2008 году в книге «Государственные секреты: хроники инсайдера» Мирзаянова, считающегося одним из разработчиков яда, отметил Кириллов на брифинге в МИД России для иностранных диппредставителей. По его словам, с этой формулой, университетским образованием, необходимым оборудованием и компонентами можно «без особого труда получить сильно действующее боевое отравляющее вещество».

Начальник войск РХБЗ указал, что Москва «рассматривает факт открытой публикации формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму». Он также призвал задавать все вопросы о существовании «Новичка» работающему на правительство США Мирзаянову, поскольку « Россия не имеет к этому никакого отношения».

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Кириллов добавил, что с 1970-х в Западной Европе проводились программы по разработке отравляющих веществ, а один из лидеров в этой области — Великобритания . Лондон «под предлогом развития эффективных контрмер против химического и биологического оружия продолжает проводить эксперименты», а один из наиболее значимых объектов в этой сфере — лаборатория в Порт-Дауне, в нескольких километрах от города Солсбери, заявил он.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как в британском Солсбери были отравлены бывший шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.