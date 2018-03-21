Грудинин попросил прекратить дела против него

Павел Грудинин попросил Владимира Путина помочь ему с прекращением дел, открытых против него в ходе предвыборной кампании. Об этом, как сообщает znak.com, бывший кандидат на пост президента России от КПРФ попросил во время встречи Путина в Кремле со своими соперниками на выборах.

Как сообщил изданию анонимный источник, Грудинин рассказал президенту, что в ходе предвыборной кампании на него завели несколько дел, и попросил помочь. О реакции Владимира Путина на просьбу ничего не известно.

Ранее другая участница встречи Ксения Собчак сообщила, что передала президенту список из 16 человек, которых она считает политическими заключенными, с просьбой помиловать их. Президент обещал просьбу рассмотреть.