МИД РФ — послам: ни одна из версий Британии об отравлении Скрипаля не выдерживает критики

"Логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку, — считает дипломат. — Третьего просто не дано".

Сирии, КНДР, Польши, Бахрейна, На брифинг по «делу Скрипаля» в МИД РФ прибыли послы Ирака Индонезии , южноафриканских стран, а также главы других иностранных дипмиссий. Вместе с тем многие страны представлены на более низком уровне. Посол Великобритании на данный брифинг не приехал.

МИД РФ подготовил для иностранных послов памятную записку с технической и юридической информацией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Владимира Ермакова, содержание памятной записки, «как того требует жанр этого документа, носит несколько подсушенный технико-юридический характер».

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервнопаралитическим веществом российского производства.