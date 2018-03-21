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МИД РФ — послам: ни одна из версий Британии об отравлении Скрипаля не выдерживает критики
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МИД РФ — послам: ни одна из версий Британии об отравлении Скрипаля не выдерживает критики 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не выдерживает никакой критики. Об этом на брифинге для иностранных послов в Москве заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков. Прямую трансляцию со Смоленской площади ведет телеканал «Россия 24».
"Логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку, — считает дипломат. — Третьего просто не дано".
На брифинг по «делу Скрипаля» в МИД РФ прибыли послы Ирака, Сирии, КНДР, Польши, Бахрейна, Индонезии, южноафриканских стран, а также главы других иностранных дипмиссий. Вместе с тем многие страны представлены на более низком уровне. Посол Великобритании на данный брифинг не приехал.
МИД РФ подготовил для иностранных послов памятную записку с технической и юридической информацией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Владимира Ермакова, содержание памятной записки, «как того требует жанр этого документа, носит несколько подсушенный технико-юридический характер».
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервнопаралитическим веществом российского производства.
Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастна Россия.
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