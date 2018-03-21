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Песков ответил на «спекуляции» о скорой отставке Лаврова
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Песков ответил на «спекуляции» о скорой отставке Лаврова 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!» — приводит его слова РИА «Новости».
«ФедералПресс» напоминает, ранее RTVI сообщил, что глава МИД может оставить свой пост. По данным источников издания, Лавров на протяжении нескольких лет говорил о том, что намерен уйти в отставку, объясняя это усталостью. Однако по просьбе Владимира Путина он доработал до президентских выборов.
Отметим, сегодня Лавров празднует свой день рождения. Во время визита в Токио министру преподнесли торт в виде футбольного мяча.
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