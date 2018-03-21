В Кремле прокомментировали сообщение о возможном уходе Лаврова с поста

"Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Ранее канал RTVI со ссылкой на несколько источников сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства, поскольку якобы давно хотел оставить должность министра, которую занимает с 2004 года.

Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 68 лет.