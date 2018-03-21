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Эксперт оценил решение Украины о прекращении экономического сотрудничетсва с РФ
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Эксперт оценил решение Украины о прекращении экономического сотрудничетсва с РФ 

Москва24 21 минуту назад
Фото: Москва24
Решение Украины пректаритить экономическое сотрудничество с Россией до 2020 года прокомментировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Что касается расторжения кабмином программы сотрудничества с Россией, то здесь, конечно, больше политики. Украина уже с 2014 года прекратила сотрудничество по военным программам и по программам двойного назначения", — цитирует эксперта RT.
Охрименко отметил, что на Украине занимаются не экономикой, а пиаром. При этом у украинских госпредприятий, сотрудничающих с РФ станет больше проблем, добавил он. Российской или Украинской экономике принятое решение серьезного урона не нанесет.
Ранее кабмин Украины без обсуждения принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы.
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