Посольство РФ иронично прокомментировало статью The Times

Посольство России в Великобритании в своём Twitter прокомментировало публикацию издания The Times о ситуации вокруг передачи данных пользователей Facebook компании Cambridge Analytica.
«Подождите секунду, The Times! Всё это время вы говорили о российском вмешательстве в выборы, а, оказалось, что это была Великобритания. Как же так вышло, шеф Уиллоуби? (цитата из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». — RT)», — говорится в сообщении.
Wait a minute, @thetimes! You have been telling all along that it was Russia meddling in elections, and now turns out it’s Britain. How come, Chief Willoughby? pic.twitter.com/aAXlPiHZSt— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 21 марта 2018 г.
Ранее политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал результаты журналистского расследования британского телеканала Channel 4.
Отмечается, что в результате расследования был установлен факт вмешательства в выборы по всему миру со стороны британской аналитической компании Cambridge Analytica, сотрудничавшей с президентом США Дональдом Трампом в ходе его избирательной кампании в 2016 году.