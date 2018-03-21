«Теракт против россиян»: МИД о деле Скрипаля

Ермаков отметил, что Россия призывает к профессиональному и неполитизированному обсуждению дела Скрипаля, и заявил, что ни одна из известных версий нападения «не выдерживает никакой критики».

«Британские официальные лица скоропалительно, без каких-либо доказательств начинают истерично обвинять Россию и при этом еще требовать от России каких-то объяснений. Повторю, это на территории Великобритании на российскую гражданку (Юлию Скрипаль) совершено нападение. Только два возможных варианта: либо британские власти не способны обеспечить защиту от такого теракта, или они напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку», — сказал Ермаков.

По словам дипломата, России нападение на Скрипалей невыгодно «по всем параметрам».

«Все более очевидно становится, что нападение в Солсбери на Скрипалей — это грубо сфальсифицированная противоправная авантюра. Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно не причастна хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима. Она по всем параметрам нам невыгодна», — заявил Ермаков.