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«Теракт против россиян»: МИД о деле Скрипаля
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«Теракт против россиян»: МИД о деле Скрипаля 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Россия расценивает отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери как теракт против российских граждан на территории Великобритании. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков во время брифинга с иностранными послами, передает РБК.
Ермаков отметил, что Россия призывает к профессиональному и неполитизированному обсуждению дела Скрипаля, и заявил, что ни одна из известных версий нападения «не выдерживает никакой критики».
«Британские официальные лица скоропалительно, без каких-либо доказательств начинают истерично обвинять Россию и при этом еще требовать от России каких-то объяснений. Повторю, это на территории Великобритании на российскую гражданку (Юлию Скрипаль) совершено нападение. Только два возможных варианта: либо британские власти не способны обеспечить защиту от такого теракта, или они напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку», — сказал Ермаков.
По словам дипломата, России нападение на Скрипалей невыгодно «по всем параметрам».
«Все более очевидно становится, что нападение в Солсбери на Скрипалей — это грубо сфальсифицированная противоправная авантюра. Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно не причастна хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима. Она по всем параметрам нам невыгодна», — заявил Ермаков.
Отношения Москвы и Лондона обострились после того, как в английском Солсбери был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву ответственность за отравление, назвав инцидент незаконным применением силы против Великобритании.
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