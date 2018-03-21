МИД допустил, что США срежиссировали отравление Скрипалей

Дипломат рассказал, что МИД подготовил памятную записку, которую вручат приглашенным дипломатам. Для передачи в столицы их стран.

Он заявил, что ни одна из версий Британии по «делу Скрипаля» не выдерживает никакой критики.

«Британские официальные лица скоропалительно, без каких-либо доказательств начинают истерично обвинять Россию и при этом еще требовать от России каких-то объяснений. Повторю, это на территории Великобритании на российскую гражданку ( Юлию Скрипаль — Ред.) совершено нападение. Только два возможных варианта: либо британские власти не способны обеспечить защиту от такого теракта или они напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку», — сказал Ермаков.

Он добавил, что Лондон не делится с Москвой даже сведениями, которые появляются в ходе следственных действий. Более того, британская сторона вообще не отвечает ни на какие вопросы в отношении Юлии Скрипаль. У России нет никаких достоверных сведений относительно того что и почему произошло с гражданской нашей страны за последние две недели, отметил российский дипломат. «Понятно что при таком раскладе требовать каких-то объяснений от российской стороны просто абсурдно. Россия в данной ситуации по определению никому, ничего не должна. И уж точно не может нести никакой ответственности за действия или бездействие британских властей на их собственной территории», — сказал Ермаков. По его словам, становится все более очевидно, что «нападение в Солсбери на Скрипалей — это грубо сфальсифицированная противоправная авантюра». Ситуация с отравлением могла быть срежиссирована, например, из-за океана.

«Если так пофантазировать, то можно представить, что все это могло быть срежиссировано из-за океана. Ведь ни для кого не секрет, что ближайший партнер Великобритании остается единственным государством, официально сохраняющим крупнейший в мире арсенал химического оружия», — заявил Ермаков.

«Может быть, этим эта грязная возня вокруг Солсбери и объясняется. Конечно же, не хотелось бы здесь выстраивать какие-то конспирологические схемы. Мы этим точно заниматься не будем», — отметил дипломат.

«Ясно лишь одно — Россия к этому абсолютно не причастна, хотя бы по одной простой причине: для России такая авантюра просто недопустима. Она по всем параметрам нам не выгодна», — напомнил Ермаков позицию Москвы. Брифинг для иностранных дипломатов проводится в здании МИД России в Москве.