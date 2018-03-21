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В МИД России назвали терактом нападение на Скрипалей в Солсбери
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В МИД России назвали терактом нападение на Скрипалей в Солсбери 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва считает терактом нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Об этом он сказал в ходе брифинга, транслируемого телеканалом «Россия 24».
"Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то «Новичка», про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", — отметил Ермаков.
Ранее в МИД России заявили, что нападение на Юлию Скрипаль было срежиссировано.
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