В МИД России допустили, что нападение на Юлию Скрипаль было срежиссировано

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

"Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта — британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку", — сказал Ермаков.

Он также отметил, что такая «авантюра» недопустима для российской стороны.