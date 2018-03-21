Ещё
В МИД напомнили о неотвратимом наказании сфабриковавшим «дело Скрипаля»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет повышение подоходного налога
Россиян ждет повышение подоходного налога

В МИД напомнили о неотвратимом наказании сфабриковавшим «дело Скрипаля» 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
«Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации в итоге, конечно же, понесут наказание», — заявили в ведомстве.
Те, кто «срежиссировал» против России так называемое «дело Скрипаля», рано или поздно понесут наказание. Об этом в ходе брифинга для иностранных послов заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков
Представитель ведомства подчеркнул, что Россия очень внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг данного дела.
«Мы фиксируем абсолютно все детали. Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации в итоге, конечно же, понесут наказание», — констатировал он.
ТК «Звезда»: последние новости
Подарок с намеком: Лавров и глава МИД Японии обменялись футбольными мячами Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого Порошенко назвал «незаконными» выборы президента России в Крыму
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога929
Призывников заставят являться в военкомат без повесток226
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке173
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики94
Панин с огромным долгом сбежал из России154
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение