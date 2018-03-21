В МИД напомнили о неотвратимом наказании сфабриковавшим «дело Скрипаля»

«Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации в итоге, конечно же, понесут наказание», — заявили в ведомстве.

Владимир Ермаков Те, кто «срежиссировал» против России так называемое «дело Скрипаля», рано или поздно понесут наказание. Об этом в ходе брифинга для иностранных послов заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ

Представитель ведомства подчеркнул, что Россия очень внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг данного дела.

«Мы фиксируем абсолютно все детали. Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации в итоге, конечно же, понесут наказание», — констатировал он.