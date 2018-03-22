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Расследование «дела Скрипаля» нужно вести совместно, заявил посол России
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Расследование «дела Скрипаля» нужно вести совместно, заявил посол России 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА СКРИПАЛЯ ДОЛЖНО ВЕСТИТЬ СОВМЕСТНО, С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ РОССИИ ДОСТУПА К МАТЕРИАЛАМ — ПОСОЛ РФ В БРИТАНИИ ЯКОВЕНКО
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