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МИД России: в деле Скрипаля Лондон сам себя загнал в тупик
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МИД России: в деле Скрипаля Лондон сам себя загнал в тупик 

Газета.Ru 1 час назад
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, комментируя действия властей Великобритании по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявило, что Лондон сам себя загнал в тупик, передает РИА «Новости».
"Время идет. Они сами себя загнали в тупик, на все большее число поступающих вопросов, в конечном итоге, будут обязаны ответить", — сказал Ермаков.
Ранее сообщалось, что в МИД России опасаются, что все реальные улики в деле Скрипаля могли исчезнуть.
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