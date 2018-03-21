МИД России: в деле Скрипаля Лондон сам себя загнал в тупик

"Время идет. Они сами себя загнали в тупик, на все большее число поступающих вопросов, в конечном итоге, будут обязаны ответить", — сказал Ермаков.

Ранее сообщалось, что в МИД России опасаются, что все реальные улики в деле Скрипаля могли исчезнуть.