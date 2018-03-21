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Британию пытаются ввергнуть в грязную авантюру против России, считают в МИД
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Британию пытаются ввергнуть в грязную авантюру против России, считают в МИД 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Великобританию пытаются ввергнуть в очередную грязную и проигрышную авантюру против России, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, говоря о ситуации с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Остается теперь только догадываться, кто и с какой целью пытается сейчас ввергнуть Великобританию в очередную грязную и опять-таки заведомо проигрышную для Лондона авантюру уже против России. Неужели это какой-то гипноз под действием показанного несколько месяцев назад в Великобритании сериала Майкла Бассетта «Ответный удар» (Strike back) с еще тогда задействованным в этом фильме «Новичком»?" — сказал Ермаков на брифинге в среду.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, британские власти обвиняют Россию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к «Новичку».
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