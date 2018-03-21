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В МИД напомнили, что ОЗХО подтвердила уничтожение всего химоружия в России
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В МИД напомнили, что ОЗХО подтвердила уничтожение всего химоружия в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ОЗХО ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО РФ УНИЧТОЖИЛА ВСЕ СВОИ ЗАПАСЫ ХИМОРУЖИЯ, ЭТОТ ВОПРОС ЗАКРЫТ РАЗ И НАВСЕГДА — МИД РФ
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