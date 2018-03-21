Власти Британии сами себя загнали в тупик, заявили в МИД России

"Время идет. Они сами себя загнали в тупик, на все большее число поступающих вопросов, в конечном итоге, будут обязаны ответить", — сказал на брифинге директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.