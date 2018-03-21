МИД РФ не исключает, что британские власти срежиссировали нападение на Скрипалей 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. МИД РФ считает, что британские власти либо не способны защитить себя от теракта на собственной территории, либо сами срежиссировали нападение на Сергея и Юлию Скрипаль.
"Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно — я никого ни в чем не обвиняю — срежиссировали нападение на российскую гражданку [Юлию Скрипаль]. Третьего просто не дано", — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на брифинге для иностранных послов.