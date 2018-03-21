Итоги выборов президента отменили на 14 участках

Николай Булаев. Результаты голосования на президентских выборах 18 марта отменены на 13 избирательных участках в девяти регионах России , а также на одном зарубежном участке, сообщил замглавы ЦИК

Представитель ЦИК не исключил при этом рассмотрения результатов голосования еще на нескольких участках.

«ЦИК многое сделала, чтобы выборы были максимально честными и все процедуры строго соответствовали нормам закона. И там где нарушения установлены, идет анализ этих нарушений», — подчеркнул Булаев.

Также он напомнил, что всего в на выборах президента России 18 марта работало более 97 тыс. участковых избирательных комиссий, «абсолютное большинство» из которых, по его мнению, «честно выполнили свою работу».

«Это было нелегко. Члены комиссий почти сутки работали без отдыха», — резюмировал Булаев.

По сравнению с недавними данными число участков, на которых итоги выборов отменены, возросло вдвое.