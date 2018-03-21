Итоги выборов президента отменили на 14 участках 

Результаты голосования на президентских выборах 18 марта отменены на 13 избирательных участках в девяти регионах России, а также на одном зарубежном участке, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
«На 14 участках отменены результаты голосования. Это четыре участка в Дагестане, два участка в Кемеровской области, по одному участку в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также один участок за пределами России», — цитирует Булаева РИА «Новости».
Представитель ЦИК не исключил при этом рассмотрения результатов голосования еще на нескольких участках.
«ЦИК многое сделала, чтобы выборы были максимально честными и все процедуры строго соответствовали нормам закона. И там где нарушения установлены, идет анализ этих нарушений», — подчеркнул Булаев.
Также он напомнил, что всего в на выборах президента России 18 марта работало более 97 тыс. участковых избирательных комиссий, «абсолютное большинство» из которых, по его мнению, «честно выполнили свою работу».
«Это было нелегко. Члены комиссий почти сутки работали без отдыха», — резюмировал Булаев.
По сравнению с недавними данными число участков, на которых итоги выборов отменены, возросло вдвое.
Напомним, по данным ЦИК Владимир Путин получил на выборах главы государства 76,69% голосов, второе место занял Павел Грудинин, за которого проголосовало 11,77% избирателей, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, выборы президента завершились ожидаемым и при этом уникальным результатом. Также отмечалось, что победа Путина внушает западным СМИ и страхи, и надежды.