Ещё
Итоги выборов президента отменили на 14 участках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итоги выборов президента отменили на 14 участках 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Результаты голосования на президентских выборах 18 марта отменены на 13 избирательных участках в девяти регионах России, а также на одном зарубежном участке, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
«На 14 участках отменены результаты голосования. Это четыре участка в Дагестане, два участка в Кемеровской области, по одному участку в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также один участок за пределами России», — цитирует Булаева РИА «Новости».
Представитель ЦИК не исключил при этом рассмотрения результатов голосования еще на нескольких участках.
«ЦИК многое сделала, чтобы выборы были максимально честными и все процедуры строго соответствовали нормам закона. И там где нарушения установлены, идет анализ этих нарушений», — подчеркнул Булаев.
Также он напомнил, что всего в на выборах президента России 18 марта работало более 97 тыс. участковых избирательных комиссий, «абсолютное большинство» из которых, по его мнению, «честно выполнили свою работу».
«Это было нелегко. Члены комиссий почти сутки работали без отдыха», — резюмировал Булаев.
По сравнению с недавними данными число участков, на которых итоги выборов отменены, возросло вдвое.
Напомним, по данным ЦИК Владимир Путин получил на выборах главы государства 76,69% голосов, второе место занял Павел Грудинин, за которого проголосовало 11,77% избирателей, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, выборы президента завершились ожидаемым и при этом уникальным результатом. Также отмечалось, что победа Путина внушает западным СМИ и страхи, и надежды.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лондон изменил позицию по существованию «российской угрозы» Захарова ответила Джонсону на сравнение ЧМ-2018 с Играми-1936 Захарова ответила Макаревичу на слова о «злобных дебилах»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине148
Черноморский флот бессилен против ВМС США589
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы22
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня7
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение