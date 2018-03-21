В МИД проходит брифинг по «делу Скрипаля»

В российском МИД проходит брифинг для послов по «делу Скрипаля»

Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По ее словам, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ. Захарова отметила, что на встрече планируется "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".

Однако один из главных адресатов брифинга посол Великобритании в РФ Лори Бристоу отказался в нем участвовать.

"Посол Великобритании не примет участие в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне", — сообщили РИА Новости в британской дипмиссии.

Российская сторона назвала такое решение абсурдным. "Наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Франции, Китая. Не придут на брифинг также главы дипмиссий США

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.