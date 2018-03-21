В МИД проходит брифинг по «делу Скрипаля»

Брифинг для аккредитованных в России иностранных послов, посвященный ситуации с отравлением в английском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, начался в МИД РФ.
Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По ее словам, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ. Захарова отметила, что на встрече планируется "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".
Однако один из главных адресатов брифинга посол Великобритании в РФ Лори Бристоу отказался в нем участвовать.
"Посол Великобритании не примет участие в сегодняшней встрече в МИД РФ. Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне", — сообщили РИА Новости в британской дипмиссии.
Российская сторона назвала такое решение абсурдным. "Наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.
Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе — были высланы 23 российских дипломатов и заморожены всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. В ответ на действия Великобритании Москва также высылает 23 британских дипломата, закрывается генконсульство страны в Санкт-Петербурге, а также прекращается деятельность Британского совета в России.