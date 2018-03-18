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Совфед обратится в ПА ОБСЕ из-за недопуска россиян к голосованию на Украине
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Совфед обратится в ПА ОБСЕ из-за недопуска россиян к голосованию на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 18 марта 2018
Совет Федерации готовит обращение в ПА ОБСЕ о нарушении избирательных прав россиян на Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она также отметила, что на Россию было оказано беспрецедентное давление за неделю до выборов — именно с этим она связывает появление дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии, передает РИА «Новости».
В то же время Матвиенко отметила, что выборы в России невозможно признать нелегитимными. По ее словам, ни одна страна не может продемонстрировать такую же прозрачность и транспарентность избирательной системы.
На Украине россияне столкнулись со сложностями с доступом к избирательным участкам. В Киеве к зданию российского посольства желающих проголосовать на выборах президента России не пускают полицейские. Аналогичные инциденты имели место в Харькове, Одессе и Львове, где в недопуске россиян принимали участие в том числе националисты.
ПА ОБСЕ уже заявила, что обеспокоена блокированием на Украине доступа россиян к голосованию на выборах президента России, и призвала Киев обеспечить голосование и избегать провокаций.
18 марта проходят выборы президента России. На пост главы государства претендуют восемь человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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