Совфед обратится в ПА ОБСЕ из-за недопуска россиян к голосованию на Украине

В то же время Матвиенко отметила, что выборы в России невозможно признать нелегитимными. По ее словам, ни одна страна не может продемонстрировать такую же прозрачность и транспарентность избирательной системы.

На Украине россияне столкнулись со сложностями с доступом к избирательным участкам. В Киеве к зданию российского посольства желающих проголосовать на выборах президента России не пускают полицейские. Аналогичные инциденты имели место в Харькове , Одессе и Львове , где в недопуске россиян принимали участие в том числе националисты.

ПА ОБСЕ уже заявила, что обеспокоена блокированием на Украине доступа россиян к голосованию на выборах президента России, и призвала Киев обеспечить голосование и избегать провокаций.