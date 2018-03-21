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Участие во встрече в МИД РФ по ситуации в Солсбери подтвердили как минимум 140 человек
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Участие во встрече в МИД РФ по ситуации в Солсбери подтвердили как минимум 140 человек 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Представитель дипведомства отметила, что в Москве считают главным не ранг участников встречи, а содержание разговора — Захарова.
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посол Франции не приедет на встречу в МИД РФ по Солсбери Источник: посол Франции не приедет на встречу в МИД РФ по Солсбери Вице-губернатор Севастополя подал заявление об уходе
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