В Кремле заявили о нежелании Лондона взаимодействовать по делу Скрипаля

В Кремле рассчитывают на политическую логику ЕС в ответ на возможные призывы Лондона к действиям в отношении российских дипломатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя возможное выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с призывом к Европе последовать примеру Лондона в отношении российских дипломатов, заявил: «Отношения и так непростые. Но, в любом случае, мы все-таки на какую-то элементарную политическую логику и мудрость наших визави рассчитываем в этом деле».

"Мы констатируем продолжение труднообъяснимой линии британской стороны, мы констатируем по-прежнему нежелание британской стороны реально взаимодействовать в целях раскрытия этого инцидента в целях установления реальности того, кто может за ним стоять", — продолжил Песков.

"Мы констатируем по-прежнему нежелание британской стороны предоставить хоть какую-то информацию и констатируем также, что все заявления, которые делаются на этот счет, абсолютно не имеют под собой каких-либо оснований, каких-либо доказательств и чаще всего лишены даже элементарной логики", — также сказал представитель Кремля.

"Мы, конечно же, рассчитываем, что все эти элементы будут партнерами Великобритании, как минимум, учитываться", — заключил Песков.