Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе, а в содержании разговора

"Утром уже аккредитовалось 140 человек. Будет ещё больше. Некоторые, комментируя своё участие журналистам, отмечают, что будут представлены на рабочем уровне. Многие послы придут лично. Но дело не в статусе, а в содержании разговора. Вопросов много, в том числе и у российской стороны", — написала она в своем Facebook. Более 140 представителей зарубежных дипмиссий аккредитовались на брифинг в МИД РФ , на котором, как ожидается, российская сторона ответит на обвинения в применении химоружия в британском Солсбери, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова США и Ранее сообщалось, что на устроенный МИД РФ брифинг, в частности, не придут послы Великобритании Китая . Как ожидается, эти страны будут представлены на другом уровне.