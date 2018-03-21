Матвиенко назвала отказ Лондона во встрече послов в МИД РФ неправильной позицией

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посол Франции не приедет на встречу в МИД РФ по Солсбери

Источник: посол Франции не приедет на встречу в МИД РФ по Солсбери

КПРФ не признает результаты выборов в Кемерове, Мордовии и Кабардино-Балкарии