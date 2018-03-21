Матвиенко назвала отказ Лондона во встрече послов в МИД РФ неправильной позицией 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что Россия и дальше должна настаивать на своем участии в расследовании дела об отравлении осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, несмотря на то, что Лондон занял неправильную позицию, отказавшись участвовать во встрече послов в МИД РФ.
"Нужно и дальше настаивать на участии России в этом расследовании. Давайте вместе разберемся, если вы заинтересованы в объективной оценке. Ситуация крайне неприятная, надуманная", — сказала Матвиенко. «То, что не пришел посол Великобритании (наверное, он получил такие указания), это неправильная позиция, [они] боятся прийти и послушать другую точку зрения», — добавила она.