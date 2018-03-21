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МИД попросил составить повестку будущей встречи Путина и Трампа
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МИД попросил составить повестку будущей встречи Путина и Трампа 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. МАТВИЕНКО: ПОРУЧЕНИЯ СФОРМИРОВАТЬ ПОВЕСТКУ ВСТРЕЧИ ПУТИНА И ТРАМПА ДАНЫ МИД РФ, ИДЁТ РАБОТА НАД НЕЙ
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