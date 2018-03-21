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Путин не делал своим соперникам на выборах кадровых предложений
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Путин не делал своим соперникам на выборах кадровых предложений 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Другие кандидаты на выборах президента, которых на днях принимал в Кремле глава государства, не получили от него кадровых предложений. Об этом заявили в Кремле.
"Нет, это не так", — опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщения СМИ, что соперникам Владимира Путина на выборах были сделаны на встрече какие-либо предложения по трудоустройству в органы власти.
Напомним, что на встрече в понедельник глава государства призвал к диалогу, чтобы учесть позитивные моменты и объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны.
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