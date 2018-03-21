Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина

Лебедев объяснил, почему не стал поздравлять Путина с победой на выборах

Представляющий ЛДПР вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что на пленарном заседании в среду не аплодировал стоя в связи с переизбранием Владимира Путина на пост президента страны, поскольку было принято соответствующее решение фракции. "Депутаты, когда совершают какие-то действия во время пленарного заседания, в первую очередь руководствуются решением фракции. Если вы обратили внимание, я не встал не потому, что в президиуме сижу. А потому, что фракция ЛДПР не встала в момент, когда было подобное действие в парламенте. Поэтому я как член фракции, как член партии, последовал тому решению, которое было принято руководителем партии", — сообщил вице-спикер РИА Новости. Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин , первые вице-спикеры и вице-спикеры ГД аплодировали стоя. При этом Игорь Лебедев со своего места не поднялся и не аплодировал.