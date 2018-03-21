Юморист Семен Слепаков попал на «Миротворец» 

Об этом сообщается на странице скандального сайта.
«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в аннексированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории Крыма», — сказано в сообщении.
Слепаков выступал на открытии одного из ресторанов в Симферополе 17 марта 2018 года.
Вчера на скандально известный украинский сайт попали три журналиста телеканала «Дождь».
Ранее в базу данных «Миротворца» попала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, единственная, кто запросил у украинского МИДа разрешение посетить Крым. Глава МИД Украины Павел Климкин тогда назвал Собчак шизофреничкой.