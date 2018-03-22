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Кремль назвал последствия выхода США из соглашения по ПРО
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Кремль назвал последствия выхода США из соглашения по ПРО 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Выход США из договора по ПРО угрожает системе взаимного ядерного сдерживания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.
Это ставит под угрозу международную стабильность и безопасность. «Независимо от условий и несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию „ракетного щита“, Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания», — добавил Песков.
Вашингтон в одностороннем порядке покинул договор по ПРО в конце 2001 года. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США стремятся обесценить стратегический ядерный потенциал России развёртыванием своей глобальной системы противоракетной обороны. Москва предприняла попытку убедить Вашингтон в пагубности подобных действий после выхода американской стороны из договора об ограничении систем ПРО, отметил министр.
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