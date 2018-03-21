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МИД опубликовал памятную записку с разъяснением ситуации по «делу Скрипаля»
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МИД опубликовал памятную записку с разъяснением ситуации по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте памятную записку с разъяснением реальной ситуации в так называемом «деле Скрипалей».
Ранее в среду в ходе брифинга для зарубежных послов о записке сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Он выразил надежду, что дипломаты в этот же день передадут ее в столицы стран, которые они представляют.
В записке излагается российское видение ситуации вокруг инцидента в Солсбери. В частности, в ней отмечается, что Москва попросила Лондон «предоставить доступ к данным расследования, в том числе к образцам проб химического вещества, на которое ссылается британское следствие, для изучения специалистами в рамках совместного расследования». Однако британская сторона отказалась от этого и «пошла на нечистоплотную политизацию вопроса», сказано в памятке.
В документе также говорится о том, как Лондон созвал заседание Совета Безопасности ООН по делу в Солсбери. В записке подчеркнуто, что Россия ожидает от ОЗХО официального детального изложения всего происходящего по «делу Скрипалей». «Исходим из того, что Техсекретариат ОЗХО проведет полноценное независимое расследование с соблюдением всех соответствующих положений КЗХО», — говорится в памятке МИД.
Как отмечается в документе, Россия заявляет, что не применяла химическое оружие против Великобритании. «Полагаем, что „нападение“ на Скрипалей с применением токсичных химикатов следует рассматривать как террористический акт», — сказано в записке.
Российская сторона задает ряд вопросов в связи с британским расследованием. В частности: «при помощи каких методов (спектрального анализа и др.) британская сторона за столь короткий срок умудрилась определить тип якобы примененного химического вещества (по западной классификации „Новичок“)?». Или, например, «Как можно объяснить замедленное действие нервно-паралитического вещества, в то время как оно по своей природе действует незамедлительно?»
Необходимы разъяснения, почему по «делу Скрипалей» абсолютно голословно обвинили именно Россию, в то время как разработки под условным западным названием «Новичок» велись в Великобритании, США и других странах, заявляет МИД РФ.
В документе сказано, что РФ требует предоставить исчерпывающую информацию о ходе расследования инцидента в Солсбери в отношении российской гражданки. Москва заявляет о готовности к полноформатному и открытому сотрудничеству с Великобританией для снятия любых озабоченностей в двустороннем формате, в рамках ОЗХО и других международных документов.
МИД РФ подчеркивает, что «действия стран Запада вокруг сфабрикованного ими „дела Скрипалей“ противоречат не только нормам международного права и общепринятой практике межгосударственных отношений, но и просто здравому смыслу».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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