МИД опубликовал памятную записку с разъяснением ситуации по «делу Скрипаля»

Ранее в среду в ходе брифинга для зарубежных послов о записке сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков . Он выразил надежду, что дипломаты в этот же день передадут ее в столицы стран, которые они представляют.

В записке излагается российское видение ситуации вокруг инцидента в Солсбери. В частности, в ней отмечается, что Москва попросила Лондон «предоставить доступ к данным расследования, в том числе к образцам проб химического вещества, на которое ссылается британское следствие, для изучения специалистами в рамках совместного расследования». Однако британская сторона отказалась от этого и «пошла на нечистоплотную политизацию вопроса», сказано в памятке.

В документе также говорится о том, как Лондон созвал заседание Совета Безопасности ООН по делу в Солсбери. В записке подчеркнуто, что Россия ожидает от ОЗХО официального детального изложения всего происходящего по «делу Скрипалей». «Исходим из того, что Техсекретариат ОЗХО проведет полноценное независимое расследование с соблюдением всех соответствующих положений КЗХО», — говорится в памятке МИД.

Как отмечается в документе, Россия заявляет, что не применяла химическое оружие против Великобритании . «Полагаем, что „нападение“ на Скрипалей с применением токсичных химикатов следует рассматривать как террористический акт», — сказано в записке.

Российская сторона задает ряд вопросов в связи с британским расследованием. В частности: «при помощи каких методов (спектрального анализа и др.) британская сторона за столь короткий срок умудрилась определить тип якобы примененного химического вещества (по западной классификации „Новичок“)?». Или, например, «Как можно объяснить замедленное действие нервно-паралитического вещества, в то время как оно по своей природе действует незамедлительно?»

Необходимы разъяснения, почему по «делу Скрипалей» абсолютно голословно обвинили именно Россию, в то время как разработки под условным западным названием «Новичок» велись в Великобритании, США и других странах, заявляет МИД РФ.

В документе сказано, что РФ требует предоставить исчерпывающую информацию о ходе расследования инцидента в Солсбери в отношении российской гражданки. Москва заявляет о готовности к полноформатному и открытому сотрудничеству с Великобританией для снятия любых озабоченностей в двустороннем формате, в рамках ОЗХО и других международных документов.

МИД РФ подчеркивает, что «действия стран Запада вокруг сфабрикованного ими „дела Скрипалей“ противоречат не только нормам международного права и общепринятой практике межгосударственных отношений, но и просто здравому смыслу».