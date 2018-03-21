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Путин и Трамп договорились дать поручения для начала организации встречи
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Путин и Трамп договорились дать поручения для начала организации встречи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Конкретных сроков и места проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, лидеры дадут поручения начать проработку уже прикладных вопросов по организации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин и Трамп говорили о том, что количество проблемных вопросов диктует необходимость их встречи. «Действительно, лидеры двух стран в ходе вчерашнего телефонного разговора говорили о том, что количество существующих вопросов на повестке дня, главным образом проблемных, конечно, диктует необходимость осуществления такого контакта и проведения саммита. Понимание этой необходимости было подтверждено обоими лидерами», — сказал Песков.
«Вместе с тем, каких-то конкретных решений по срокам и месту отфиксировано не было. Об этом речь не шла. Президенты условились дать поручения министру иностранных дел и госсекретарю, речь идет о (Сергее) Лаврове и (Майке) Помпео, как можно скорее вступить в контакт и начать проработку уже прикладных вопросов по организации такого саммита», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что «президент Путин получил поздравление от Трампа в связи с победой на выборах, это первое. Разговор был конструктивный и деловой, предметный, это второе. Каким-то образом комментировать внутренние дела в Белом доме не имею права и не хотел бы, у нас своих дел полно».
Песков уточнил, что Путин и Трамп также обсуждали идею саммита США и КНДР, но речи о том, чтобы Россия предоставила площадку для этой встречи, не заходило.
Как заявил Песков, Москва готова содействовать процессу урегулирования на Корейском полуострове. «Россия, как это подчеркнул президент Путин, остаётся открытой для взаимодействия и, безусловно, намерена всесторонне в силу своих возможностей содействовать процессу мирного урегулирования корейской проблемы», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
В то же время президенты не обсуждали возможность новых договоренностей по ограничению вооружений, но было зафиксировано согласие двух лидеров в вопросе о нежелательности каких-то гонок вооружений.
«Насколько мы понимаем, в США и в Вашингтоне услышали и послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие пояснения главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений. И в данном случае, опять же, было отфиксировано, наверное, согласие двух лидеров в ходе разговора о нежелательности каких-то гонок вооружений», — заявил Песков.
Во вторник Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах. В обычное время эта новость не привлекла бы практически никакого внимания, однако сейчас ее подают едва ли не как сенсацию. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, причина не столько в напряженной международной ситуации, сколько в плохом понимании отношений двух президентов и дипломатического протокола в целом.
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