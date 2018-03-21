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Путин и Трамп не обсуждали ограничение вооружений
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Путин и Трамп не обсуждали новые договоренности по ограничению вооружений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали возможность новых договоренностей по ограничению вооружений, но было зафиксировано согласие двух лидеров в вопросе о нежелательности каких-то гонок вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мы понимаем, в США и в Вашингтоне услышали и послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие пояснения главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений. И в данном случае, опять же, было отфиксировано, наверное, согласие двух лидеров в ходе разговора о нежелательности каких-то гонок вооружений", — заявил Песков журналистам в среду.
На просьбу уточнить, шла ли речь о возможности начала работы над новыми договоренностями, ограничивающими взаимные вооружения, пресс-секретарь президента отметил: "Не шла".
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