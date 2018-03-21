Путин и Трамп не обсуждали ограничение вооружений

Путин и Трамп не обсуждали новые договоренности по ограничению вооружений

На просьбу уточнить, шла ли речь о возможности начала работы над новыми договоренностями, ограничивающими взаимные вооружения, пресс-секретарь президента отметил: "Не шла".

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