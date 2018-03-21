Путин занялся «списком Собчак»

Песков рассказал о поручении Путина проработать прошение Собчак о помиловании 16 человек

«Действительно, такой список был Собчак передан президенту, президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», — сказал Песков. Президент России Владимир Путин поручил администрации проработать прошение Ксении Собчак о помиловании 16 человек. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ранее пресс-служба предвыборного штаба Собчак сообщила, что на встрече с Владимиром Путиным с соперниками по президентским выборам передала ему прошение о помиловании 16 человек.