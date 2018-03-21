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Путин занялся «списком Собчак»
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Песков рассказал о поручении Путина проработать прошение Собчак о помиловании 16 человек 

Rambler News Service 1 час назад
Президент России Владимир Путин поручил администрации проработать прошение Ксении Собчак о помиловании 16 человек. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Действительно, такой список был Собчак передан президенту, президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», — сказал Песков.
Ранее пресс-служба предвыборного штаба Собчак сообщила, что на встрече с Владимиром Путиным с соперниками по президентским выборам передала ему прошение о помиловании 16 человек.
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