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Совфед ожидает от международных организаций жесткой оценки нарушений прав россиян украинскими властями
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Совфед ожидает от международных организаций жесткой оценки нарушений прав россиян украинскими властями 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
18 марта украинская полиция заблокировала избирательные участки для россиян.
На ближайшем пленарном заседании Совета Федерации будет рассмотрен проект заявления палаты регионов к международным организациям. Обращения будут подготовлены в связи с нарушениями прав россиян украинскими властями в день президентских выборов. Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «Парламентская газета».
— В заявлении нашей палаты дана жесткая оценка всему, что произошло в Украине в день голосования на выборах Президента России. Мы рассчитываем на ответную реакцию международных организаций, — отметил сенатор.
Напомним, что в день голосования, 18 марта, сотрудники полиции заблокировали вход в посольство и представительства РФ на Украине. Таким образом, несколько тысяч россиян не смогли отдать свой голос на выборах президента.
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Украинская полиция заблокировала избирательные участки для россиян
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