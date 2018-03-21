Совфед ожидает от международных организаций жесткой оценки нарушений прав россиян украинскими властями 

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Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах

ОБСЕ не стала комментировать запрет Украины на голосование

Александр Лукашенко заявил, что российский народ остается братским для белорусов, несмотря на разногласия