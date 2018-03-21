Совфед ожидает от международных организаций жесткой оценки нарушений прав россиян украинскими властями 

18 марта украинская полиция заблокировала избирательные участки для россиян.
На ближайшем пленарном заседании Совета Федерации будет рассмотрен проект заявления палаты регионов к международным организациям. Обращения будут подготовлены в связи с нарушениями прав россиян украинскими властями в день президентских выборов. Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «Парламентская газета».
— В заявлении нашей палаты дана жесткая оценка всему, что произошло в Украине в день голосования на выборах Президента России. Мы рассчитываем на ответную реакцию международных организаций, — отметил сенатор.
Напомним, что в день голосования, 18 марта, сотрудники полиции заблокировали вход в посольство и представительства РФ на Украине. Таким образом, несколько тысяч россиян не смогли отдать свой голос на выборах президента.
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Украинская полиция заблокировала избирательные участки для россиян