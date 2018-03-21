Жириновский предложил внести изменения в избирательное законодательство

Владимир Жириновский. Кандидатам в президенты должно быть не меньше 45 лет, и они должны иметь не менее 10 лет стажа руководящей работы федерального уровня, заявил лидер ЛДПР

Кандидатам в президенты должно быть не меньше 45 лет, и они должны иметь не менее 10 лет стажа руководящей работы федерального уровня, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы

Соответствующие поправки политик предлагает внести в законодательство. Кроме того, Жириновский предложил проводить выборы в будни, чтобы привлечь больше людей на голосование. По его словам, 19 марта люди ехали на работу с безрадостными лицами. «Надо исходить из этого. Люди недовольны, и это ваши соседи и ваши родственники», — сказал Жириновский.