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Жириновский предложил внести изменения в избирательное законодательство
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Жириновский предложил внести изменения в избирательное законодательство 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Кандидатам в президенты должно быть не меньше 45 лет, и они должны иметь не менее 10 лет стажа руководящей работы федерального уровня, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Кандидатам в президенты должно быть не меньше 45 лет, и они должны иметь не менее 10 лет стажа руководящей работы федерального уровня, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы.
Соответствующие поправки политик предлагает внести в законодательство. Кроме того, Жириновский предложил проводить выборы в будни, чтобы привлечь больше людей на голосование. По его словам, 19 марта люди ехали на работу с безрадостными лицами. «Надо исходить из этого. Люди недовольны, и это ваши соседи и ваши родственники», — сказал Жириновский.
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