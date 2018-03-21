Зюганов настаивает на встрече президента с лидерами фракций Госдумы по итогам выборов

"Я настаиваю на том, чтобы была официальная встреча президента с руководителями фракций, которые обсудят итоги [выборов] и рассмотрят сформулированные предложения", — сказал он в среду, выступая на пленарном заседании палаты.

Парламентарий заявил о необходимости внесения поправок в ряд законов, касающихся проведения выборов и избирательной кампании. «Мы считаем, что поправки должны быть внесены: прежде всего мы не доверяем КОИБам (комплекс обработки избирательных бюллетеней — прим. ТАСС) Мы пытались пересчитать в ряде мест в Москве, нигде никто не позволил подступиться к этим КОИБам», — отметил Зюганов.

Лидер коммунистов также обратил внимание на то, что, по его словам, Россия — «единственная страна в мире, в которой депутаты имеют право быть доверенным лицом [кандидата в президенты]», при этом «депутат от партии не может выступить с трибуны и поддержать своего кандидата». «Это положение должно быть немедленно отменено», — предложил Зюганов.