Замглавы представительства ЕС в РФ посетит встречу послов в МИД России

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По словам Захаровой, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.

"Представительство ЕС в России получило приглашение Министерства иностранных дел России и будет представлено на встрече на уровне заместителя главы Представительства", — говорится в сообщении.