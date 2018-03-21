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Замглавы представительства ЕС в РФ посетит встречу послов в МИД России
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Замглавы представительства ЕС в РФ посетит встречу послов в МИД России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посольство ЕС в России получило приглашение МИД РФ на встречу послов 21 марта и будет представлено на уровне замглавы дипмиссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По словам Захаровой, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.
"Представительство ЕС в России получило приглашение Министерства иностранных дел России и будет представлено на встрече на уровне заместителя главы Представительства", — говорится в сообщении.
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