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Евросоюз отзывает посла из России
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ЕС отзывает посла из России в связи с «делом Скрипаля» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер Швеции Стефан Левен заявил по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, что на саммите было принято решение отозвать посла ЕС в России.
"Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России", — передает его слова пресс-служба Евросовета.
Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок".
При этом проекта с подобным названием в Советском Союзе не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" было растиражировано зарубежными СМИ с подачи Вила Мирзоянова, который не имел отношения к созданию химоружия.
Несмотря на необоснованные обвинения в причастности российской стороны к отравлению бывшего офицера ГРУ, британские власти объявили о мерах в рамках "дела Скрипаля" и выслали 23 российских дипломата, а также приостановили двусторонние контакты на высоком уровне. Россия приняла зеркальные меры объявила персонами нон грата 23 сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.
Великобритания также призвала другие государства оказать давление на Россию в связи с "делом Скрипаля".
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