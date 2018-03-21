Победа Путина разрушила миф о фрондёрском настрое Москвы и Санкт-Петербурга

Прошедшие выборы президента России разрушили тезис о том, что действующего главу государства Владимира Путина поддерживают лишь жители глубинки. Согласно последним данным ЦИК, в Санкт-Петербурге , который всегда славился фрондёрским настроем, за Путина отдали голоса 75,01% граждан, а в «оппозиционной» Москве — 70,88%.

Председатель экспертного совета ФоРГО Леонид Давыдов считает, что разговоры о высоком уровне протеста среди москвичей и петербуржцев — всего-навсего миф, в который, к сожалению, верили не только журналисты и многие представители оппозиции, но и власти двух российских столиц.

Поэтому региональные власти Москвы и Петербурга не слишком доверяли гражданам и всегда занимались сушкой явки. Сейчас, когда вопрос по явке был главным, и администраторы старались не допустить сушки, выяснилось, что большинство жителей Москвы и Санкт-Петербурга поддерживают Владимира Путина. Убеждение о высоком уровне протестных настроений среди москвичей и петербуржцев оказалось мифом, пояснил Давыдов в беседе с корреспондентом «Ридуса»

Высокий результат Путина в Москве и Санкт Петербурге также обусловлен особенностями предвыборной кампании вновь избранного президента, уверен президент Bakster group, политолог Дмитрий Гусев

«Предвыборную кампанию Путина нельзя назвать классической. Это не кампания обещаний, как обычно бывает, а кампания конкретных дел, конкретных проектов. Этим Владимир Путин и выделялся среди других кандидатов», — высказался эксперт.

«И, конечно, нельзя списывать со счетов огромный патриотический подъем российского общества, — добавил Гусев. — Давление Запада, которое было призвано пошатнуть позиции Владимира Путина как российского лидера, дало совершенно обратный эффект».

Ране политтехнолог Олег Матвейчев заявил в интервью «Ридусу», что Путин — единственный из всех кандидатов, кто может гарантировать России величие и стабильность.

Никто из его соперников — даже кандидаты-патриоты Владимир Жириновский Сергей Бабурин — не мог гарантировать, что с приходом к власти сможет сдержать внутриполитические противоречия, что страны в конечном итоге не пойдет вразнос. Кроме того, Путин — это гарант развития. Многие кандидаты, конечно, о развитии говорили, предлагали различные программы, но кто из них мог бы гарантировать это развитие? А Путин, напротив, все эти 18 лет развитие осуществлял. Может быть, кому-то покажется, что страна развивается медленно, но во всяком случае развитие есть.

«И наконец Владимир Путин — гарант величия государства. Он обладает колоссальным опытом по выстраиванию коалиций с крупнейшими игроками нашей планеты, с теми же странами БРИКС , а еще, благодаря его политической воле, Россия в 2014 году воссоединилась с Республикой Крым », — пояснил эксперт.

Выборы президента России прошли 18 марта. Официальные итоги еще не подведены. Однако, согласно предварительным данным, действующий глава государства Владимир Путин побеждает в избирательной гонке, набирая 76,69%.