Зюганов назвал победу Путина на выборах «очевидным фактом»

"Мы вели параллельный подсчет, заявляю официально, что Путин выиграл фактически во всех без исключения субъектах РФ ", — заявил он в среду журналистам.

"При всей грязи и несправедливости, тем не менее это совершенно очевидный факт", — подчеркнул Зюганов.