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Зюганов назвал победу Путина на выборах «очевидным фактом»
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Зюганов назвал победу Путина на выборах «очевидным фактом» 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признает победу Владимира Путина на выборах президента РФ и считает ее «очевидным фактом».
"Мы вели параллельный подсчет, заявляю официально, что Путин выиграл фактически во всех без исключения субъектах РФ", — заявил он в среду журналистам.
"При всей грязи и несправедливости, тем не менее это совершенно очевидный факт", — подчеркнул Зюганов.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано.
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