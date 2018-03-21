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Зюганов: Путин взвалил на свои плечи огромный вес
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Зюганов: Путин взвалил на свои плечи огромный вес 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Свободная пресса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил перед журналистами 21 марта, предваряя пленарное заседание Госдумы. В своем выступлении председатель ЦК КПРФ подвел итоги Выборов-2018, в том числе, заявив, что их победитель очевиден.
«Мы вели параллельный подсчет. Заявляю официально, что Путин выиграл выборы практически во всех без исключения субъектах Российской Федерации. При всей грязи и несправедливости, тем не менее, это совершенно очевидный факт. Используя свой большой управленческий опыт и личные сильные качества, он взвалил на свои плечи огромный вес ответственности за судьбы не только нашей страны, но и во многом мира», — сообщил лидер КПРФ, передает сайт партии.
Геннадий Зюганов подчеркнул, что тот, кто стал президентом России, выиграв выборы 2018 года, «должен понимать, что без мобилизации ресурсов, без нормальной политической системы, без элементарной справедливости, выбраться из тупика будет невозможно». Лидер коммунистов также отметил, что кандидат в президенты на прошедших выборах Павел Грудинин на встрече с президентом Владимиром Путиным «представил основные позиции своей программы и нашу общую позицию объединенных левых, национально-патриотических сил и компартии Российской Федерации».
«По большому счету мы пока проигрываем все, если рассматривать стратегическое развитие. Ибо не одна проблема не исчезла. Кризис нарастает. Нищета охватила целые регионы и социальные слои. Сорок второй месяц подряд трудящиеся нищают, а богатеют только миллиардеры», — считает Геннадий Зюганов.
По мнению лидера КПРФ, к итогам выборов следует отнести тот факт, что Россия нуждается в переменах и надеется на справедливость.
18 марта на пресс-конференции, посвященной итогам выборов, Геннадий Зюганов заявил: «Как только правительство начнет отчитываться, станет ясно, что из 11 указов президента 10 провалено. Что социальная сфера хромает на все четыре ноги, а бедные и нищие, например, дети войны, не получили даже минимальной поддержки».
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